МЗС не має інформації про українців, постраждалих від урагану в Іспанії

Інформація щодо постраждалих українців внаслідок урагану «Глорія», що вирує над Іспанією, до українських консульських установ, розташованих на території цієї країни, не надходила, повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України у відповідь на запит Радіо Свобода.

У МЗС додали, що смерть громадянина України, про що напередодні писали іспанські ЗМІ, не пов’язана з негодою.

«Згідно з інформацією компетентних органів Іспанії, 21 січня 2020 у місті Каркайшент, провінція Валенсія, поблизу одного з торгових центрів було виявлене тіло громадянина України без ознак насильницької смерті. За попередньою інформацією, причиною смерті є інфаркт. За інформацією Генерального консульства України в Барселоні, іспанські компетентні органи не пов’язують смерть зазначеної особи з ураганом «Глорія». В районі виявлення тіла снігопади не спостерігались», – заявили у міністерстві.

МЗС України рекомендує громадянам України, які перебувають в Іспанії, відстежувати повідомлення компетентних органів цієї країни про можливі перекриття автомобільних шляхів, неухильно дотримуватися рекомендацій місцевих органів контролю дорожнього руху, а також завчасно перевіряти можливі зміни у розкладі руху повітряного, наземного і водного транспорту.

За повідомленням, станом на 21 січня внаслідок снігової бурі «Глорія» на понад 200 автомобільних шляхах Іспанії рух ускладнений, при цьому понад 30 доріг перекрито. Жертвами шторму стали щонайменше сім людей. Сотні тисяч жителів залишилися без світла.