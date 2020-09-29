МЗС: Україна має лідерські амбіції щодо розвитку ОЧЕС

Україна має лідерські амбіції щодо розвитку Організації чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС). Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Дмитро Сенік на неформальному засіданні Ради міністрів закордонних справ держав-членів організації.

За словами Сеніка, Україна має намір очолити ОЧЕС у постпандемічний період.

«Ми готові докласти всіх зусиль, щоб досягти практичних результатів діяльності Організації для бізнесу та пересічних громадян країн-членів», – цитують Сеніка у МЗС.

Вперше в своїй історії Україна висуне свого кандидата на посаду Генерального секретаря Постійного міжнародного секретаріату ОЧЕС – заступника міністра закордонних справ Василя Боднара. Він змагатиметься за посаду з представниками Греції, Румунії та Росії.

Як зазначили у МЗС, серед пріоритетів України в ОЧЕС – посилення співпраці бізнесу, розвиток інформаційних технологій, зміцнення регіональної взаємодії у сферах енергетики, транспорту, туризму та охорони здоров’я.