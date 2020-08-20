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20 серпня 2020, Київ 12:04
Новини | Політика

МЗС анонсувало онлайн-марафон, присвячений святкуванню Дня Незалежності України

МЗС анонсує нетрадиційний формат святкування Дня Незалежності

Міністерство закордонних справ України анонсувало онлайн-марафон, присвячений святкуванні Дня незалежності 24 серпня.

«Приєднуйтесь до нас 24 серпня для особливого Святкування Дня Незалежності цього дуже особливого року! Під час нашого онлайн-заходу ми покажемо вам найкраще з України. Традиції та нововведення, природа та міське життя, таємниці української кухні, привітання з усього світу та справжня онлайн-вечірка! Ми хочемо показати вам нашу справжню українську гостинність - навіть у цей дивний час локдауну», – мовиться у анонсі події у фейсбуці.

Серед анонсованих заходів: виступи діджеїв, перформанси, кіно, привітання з різних посольств України та зірок, а також рецепти української кухні.

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