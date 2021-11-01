МЗС висловлює протест через рішення Росії припинити діяльність українського центру «Просвіта» на Далекому Сході

Міністерство закордонних прав України заявило, що висловлює протест через рішення Росії припинити діяльність організації «Далекосхідний український духовний культурно-просвітницький центр «Просвіта».

У заяві пресслужби МЗС України це називають наступом російської влади на права української меншини в Росії.

«Рішення про примусове припинення діяльності центру «Просвіта» та інших осередків української культури в РФ яскраво ілюструють істинну «російську гостинність» для тих громадян інших країн, спорідненість з якими російська влада продовжує так відчайдушно доводити, заохочуючи до набуття російського громадянства. Влада РФ не лише не демонструє наміри захищати права українців Росії, а й всіляко обмежує можливості участі у процесі прийняття рішень з питань, що їх стосуються, перешкоджаючи будь-яким спробам їхньої самоорганізації», – йдеться у заяві.

У МЗС вказують, що з огляду на ситуацію, Росія «має виконувати свої міжнародно-правові зобов’язання», а міжнародна спільнота – «дати належну оцінку стрімкому погіршенню ситуації з правами людини в РФ, засудити і посилити політико-дипломатичний тиск на російську владу, аби припинити наступ на права української національної меншини в Росії».

За даними МЗС України, нещодавно Артемівський міський суд Приморського краю Росії ухвалив рішення про ліквідацію автономної некомерційної організації «Далекосхідний український духовний культурно-просвітницький центр «Просвіта».

Українські дипломати вказують, що впродовж 2011–2020 років у Росії були, зокрема, ліквідовані Федеральна національно-культурна автономія українців Росії, Об’єднання українців Росії, Омська регіональна ГО «Сибірський центр української культури «Сірий Клин». Крім того, Світовий конґрес українців було визнано «небажаною організацією», а Бібліотеку української літератури в Москві закрито.