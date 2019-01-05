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05 Січень 2019, Київ 17:19
Новини | Міжнародні

МЗС Росії заявляє про затримання свого громадянина в США

За даними російських ЗМІ, Дмитра Макаренка звинувачують у спробі незаконного експорту американської військової техніки до Росі

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Міністерство закордонних справ Росії заявляє про затримання свого громадянина в США.

За даними відомства, 29 грудня 2018 року Дмитро Макаренко 1979 року народження прибув на острів Сайпан разом із дружиною, неповнолітніми дітьми та батьками. Його затримали в аеропорту співробітники Федеральної служби безпеки, заявили в МЗС.

Згідно з повідомленням, Макаренка етапували до Флориди. Російські дипломати заявляють, що «продовжують добиватися консульського доступу» до свого громадянина.

За даними російських ЗМІ, Макаренка звинувачують у спробі незаконного експорту американської військової техніки до Росії.

США наразі не коментували ситуацію.

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