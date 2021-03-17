Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
17 березня 2021, Київ 15:12
Новини | Політика

МЗС Росії викликало тимчасового повіреного у справах України через акцію щодо російських дипломатів у Києві

У ніч на 23 лютого перед посольством Росії в Україні встановили бігборд із емблемою контррозвідки СБУ і написом, що Крим – це Україна

Міністерство закордонних справ Росії повідомило про виклик тимчасового повіреного у справах України через акцію щодо дипломатів Посольства Росії в Україні.

«17 березня в МЗС Росії був викликаний Тимчасовий повірений у справах України в Російській Федерації В.І.Покотило, якому було висловлено рішучий протест через провокаційну акцію, що мала місце в Києві 16 березня, проти дипломатів Посольства Росії в Україні.Поблизу будівлі посольства і місць проживання його співробітників були розклеєні плакати з фотографіями дипломатів посольства і коментарями образливого характеру. Були також нанесені ушкодження чотирьом службовим автомобілям російської дипмісії, які перебували на стоянках в місті», – повідомила у середу пресслужба МЗС Росії.

У російському зовнішньополітичному відомстві заявили, що повідомили українському дипломату про те, що російська сторона «розглядає цю провокацію як чергове грубе порушення Україною положень Віденської конвенції про дипломатичні відносини 1961 року, в яких є зобов’язання приймаючої сторони про запобігання будь-якому порушенню спокою дипломатичних представництв».

«Зажадали від української сторони вжити невідкладних заходів для проведення ретельного розслідування того, що сталося, і притягнення винних до відповідальності, а також не допускати надалі подібних акцій і гарантувати умови для особистої безпеки і недоторканності російських дипломатів в Україні. Посольство Росії в Києві направило в МЗС України ноту протесту в зв’язку з цим інцидентом», – йдеться в повідомленні.

Напередодні видання «Українська правда» повідомляло, що в ніч на 16 березня у Києві біля місць проживання та роботи російських дипломатів були розміщені плакати з написами, що Крим є українським, а на службових авто росіян з’явилися наліпки з тризубом. Видання з посиланням на правоохоронні органи вказувало, що аналогічні матеріали також розмістили біля посольств Киргизстану, Таджикистану, Молдови, ФРН, Франції, Вірменії, США, Великої Британії, Білорусі та Казахстану.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG