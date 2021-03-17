МЗС Росії викликало тимчасового повіреного у справах України через акцію щодо російських дипломатів у Києві

Міністерство закордонних справ Росії повідомило про виклик тимчасового повіреного у справах України через акцію щодо дипломатів Посольства Росії в Україні.

«17 березня в МЗС Росії був викликаний Тимчасовий повірений у справах України в Російській Федерації В.І.Покотило, якому було висловлено рішучий протест через провокаційну акцію, що мала місце в Києві 16 березня, проти дипломатів Посольства Росії в Україні.Поблизу будівлі посольства і місць проживання його співробітників були розклеєні плакати з фотографіями дипломатів посольства і коментарями образливого характеру. Були також нанесені ушкодження чотирьом службовим автомобілям російської дипмісії, які перебували на стоянках в місті», – повідомила у середу пресслужба МЗС Росії.

У російському зовнішньополітичному відомстві заявили, що повідомили українському дипломату про те, що російська сторона «розглядає цю провокацію як чергове грубе порушення Україною положень Віденської конвенції про дипломатичні відносини 1961 року, в яких є зобов’язання приймаючої сторони про запобігання будь-якому порушенню спокою дипломатичних представництв».

«Зажадали від української сторони вжити невідкладних заходів для проведення ретельного розслідування того, що сталося, і притягнення винних до відповідальності, а також не допускати надалі подібних акцій і гарантувати умови для особистої безпеки і недоторканності російських дипломатів в Україні. Посольство Росії в Києві направило в МЗС України ноту протесту в зв’язку з цим інцидентом», – йдеться в повідомленні.

Напередодні видання «Українська правда» повідомляло, що в ніч на 16 березня у Києві біля місць проживання та роботи російських дипломатів були розміщені плакати з написами, що Крим є українським, а на службових авто росіян з’явилися наліпки з тризубом. Видання з посиланням на правоохоронні органи вказувало, що аналогічні матеріали також розмістили біля посольств Киргизстану, Таджикистану, Молдови, ФРН, Франції, Вірменії, США, Великої Британії, Білорусі та Казахстану.