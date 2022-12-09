МЗС про затримання військового Зубриліна у Словаччині: його справа на «особливому контролі»

Українські дипломати займаються справою військовослужбовця Збройних Сил України Альберта Зубриліна, якого у жовтні на запит Росії було затримано в Словаччині. Про це у коментарі Радіо Свобода заявив речник МЗС Олег Ніколенко.



«Враховуючи те, що Альберт Зубрилін є громадянином Росії, консульський доступ безпосередньо до нього з боку українських дипломатів є ускладненим. Водночас, наші дипломати надають сприяння через його дружину, громадянку України, з якою підтримують регулярний контакт. Крайній раз вони спілкувалися 6 грудня. Українські консули також запропонували дружині надати підтримку в її приїзді до Словаччини та організації зустрічі з її чоловіком», – повідомив він.



За даними Ніколенка, українське посольство нині взаємодіє із словацькими правоохоронними органами в контексті підготовки до розгляду запиту РФ в суді, Альберта Зубриліна забезпечили адвокатом.

Українські дипломати тримають справу захисника України на «особливому контролі», додав речник МЗС.

Раніше український журналіст Юрій Бутусов звинуватив МЗС та Міноборони у бездіяльності у справі захисту військовослужбовця ЗСУ Альберта Зубриліна, якого у Словаччині затримали за запитом РФ.



«...з 2015-го року Зубрилин має посвідку на постійне проживання на території України і має, таким чином, усі підстави на отримання громадянства. 6 вересня він офіційно уклав контракт військовослужбовця, і направлений до Словаччини за наказом свого командування. 14 жовтня Зубрилин затриманий на підставі запиту на розшук РФ. Відтоді залишається затриманим у Словаччині», – написав він у фейсбуці.

Міністерство оборони наразі не коментувало затримання Альберта Зубриліна та звинувачення Бутусова пов'язані з цим.

Відповідно до законодавства, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, можуть бути прийняті на військову службу до Збройних Сил України за контрактом на посади рядового, сержантського і старшинського складу.