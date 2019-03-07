МЗС Словаччини вручило ноту послові Росії через критику заяви про анексію Криму

Міністерство закордонних і європейських справ Словаччини викликало посла Росії у Братиславі, щоб вказати йому на неприпустимість публічних критичних коментарів і оцінок щодо слів словацького посадовця, який нагадав про незаконну анексію Криму.

Як повідомила прес-служба міністерства, послові Олексію Федотову сказали, що заява про п’яті роковини анексії Росією Криму, з якою виступив днями чільний посадовець Міністерства оборони Словаччини, не була офіційною заявою всього уряду країни.

При цьому представник МЗС нагадав російському послові, що «з погляду захисту інтересів безпеки Словаччини вкрай непокоїть порушення засадничих принципів міжнародного права приєднанням частини території України до Росії на підставі нелегітимного і незаконного референдуму у Криму і в Севастополі».

Словаччина повністю і послідовно поважає принцип незмінності державних кордонів і дотримання міжнародного права і в цьому контексті підтримує суверенітет України і її територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах, наголосив генеральний директор політичної секції МЗС Словаччини Маріан Якубоці, вручаючи послові дипломатичну ноту з цього приводу.

У Братиславі викликала різку критику, зокрема і з боку голови МЗС Мірослава Лайчака, оприлюднена в соцмережі заява посольства Росії у Словаччині. Посольство назвало «кричущою некомпетентністю», «вигадками і домислами» попередні слова посадовця Міноборони Словаччини про нелегальність анексії Криму п’ять років тому і заявило, що через такі слова посадовця «словацька громадськість не може почуватися в безпеці».

Лайчак у відповідь заявив 6 березня, анонсуючи виклик посла Росії до свого міністерства, що цими словами посольство «перейшло межу норми пристойної поведінки». Інші словацькі політики прямо говорили про втручання посольства Росії у внутрішні справи Словаччини.

Державний секретар (чільна посада на рівні заступника міністра) Міністерства оборони Словаччини Роберт Ондрейчак написав 26 лютого, що нині, через п’ять років після анексії Криму, «війна в Європі не є табу» і що «хочемо ми чи ні, але для росіян ми вороги».

«Росія в лютому 2014 року здійснила воєнну операцію проти України, спершу на Кримському півострові: військовою силою захопила Крим і потім його анексувала. Цю анексію міжнародна спільнота назвала незаконною і досі її не визнає», – написав тоді посадовець.

А у відповідь на заяву посольства Росії Ондрейчак написав у фейсбуці: «На щастя, ми нині живемо не в часи до 1989 року, коли російське / радянське посольство диктувало, хто і що може у Словаччині говорити чи писати... Моя позиція сформульована у відповідності з інтересами і позиціями Словаччини, а не відповідно до наративу Росії. Те, що Крим був незаконно анексований і окупований, що відбулися російські воєнні операції – це факт, який визнали всі країни-члени ЄС і НАТО. Посольство Росії безпрецедентно втручається у внутрішні справи Словаччини... Ані такі агресивні реакції посольства Росії чи будь-кого іншого не відрадять мене від реалістичного найменування ситуації на підставі фактів».

Словаччина, як і інші країни-члени Європейського союзу і НАТО, не визнає анексії Росією українського Криму і виступає проти російської агресії на українському Донбасі, а також дотримується накладених через це на Москву санкцій.