У МЗС повідомили, що перевіряють інформацію про можливе затримання українця в Туреччині

Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію про ймовірне затримання в Туреччині українця, про яке повідомили турецькі ЗМІ.

«Бачимо інформацію в ЗМІ про затримання в Стамбулі групи осіб, серед яких може бути громадянин України. Турецька сторона наразі не інформувала українські дипломатичні установи в Туреччині про факт затримання. Звернення рідних також не надходили. На доручення Міністерства закордонних справ Генеральне консульство України в Стамбулі вже звернулося до правоохоронних органів Туреччини, аби перевірити цю інформацію, з’ясувати місце знаходження нашого громадянина і деталі справи, отримати дозвіл на його відвідання консулом», – повідомив в коментарі Радіо Свобода речник МЗС Олег Ніколенко.

Раніше повідомлялося, що у Стамбулі шестеро іноземців заарештовані за звинуваченням у політичному і військовому шпигунстві. Серед них четверо росіян, а також по одному громадянину Узбекистану та України. Слідство вважає, що вони готували напад на чеченських опозиціонерів, які живуть у Туреччині, і купували для цього зброю.

Про арешт повідомила газета Hürriyet із посиланням на повідомлення прокуратури. Видання називає імена заарештованих. Ними, за даними газети, є росіяни Абдула Абдулаєв, Равшан Ахмедов, Беслан Расаєв і Асланбек Абдулмуслімов, громадянин України Ігор Єфрим та громадянин Узбекистану Амір Юсупов.

Згідно з повідомленням газети Sabah, слідство вважає, що заарештовані працювали на Росію. Затриманим загрожує від 15 до 20 років в’язниці.

Раніше редакція проєкту Радіо Свобода Кавказ.Реалії з посиланням на місцеву чеченську діаспору повідомляла, що підозрюваних пов’язують із замахом на двох чоловік: блогера Хасана Халітова і командира одного із загонів чеченських джигадистів у Сирії Рустама Ажиєва. На початку вересня їх пов’язували з нападом на прихильника глави Чечні Рамзана Кадирова в Стамбулі.

Про затримання іноземців у Туреччині стало відомо на початку жовтня. Спецоперацію проти них проводили Національна розвідувальна організація і Управління боротьби з тероризмом поліції Стамбула. Повідомлялося, що у підозрюваних були вилучені три пістолети та набої до них та інша зброя.