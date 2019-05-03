МЗС радить українським туристам «зважати на безпекові ризики» в Тунісі

Міністерство закордонних справ України з нагоди початку туристичного сезону в Тунісі радить українцям, які планують відвідати цю країну, «зважати на існуючі в цій країні безпекові ризики, обумовлені підвищеним рівнем терористичної загрози, ймовірністю проведення стихійних протестних акцій тощо».

«Співвітчизники, які перебувають на території Туніської Республіки, мають дотримуватися таких рекомендацій:

– виявляти підвищену пильність та обережність, утримуватися від відвідування місць надмірного скупчення людей, не брати участі в акціях протесту, демонстраціях та інших масових заходах, не вступати у суперечки з місцевим населенням з релігійних та соціально-політичних питань;

– завжди мати при собі документи, які посвідчують особу та законність перебування в Тунісі, неухильно виконувати вимоги та вказівки представників місцевих правоохоронних органів; за можливістю мати при собі мобільний телефон із сім-карткою місцевого оператора мобільного зв’язку (сім-картки можна придбати у всіх міжнародних аеропортах Туніської Республіки за пред’явленням паспорта громадянина України для виїзду за кордон);

– не залишати без нагальної потреби місця організованого відпочинку, які знаходяться під охороною і наглядом сил безпеки, максимально обмежити пересування у нічний час;

– при виборі місця відпочинку надавати перевагу готелям, розташованим в найбільших туристичних центрах країни (міста Туніс, Хаммамет, Сус, Магдія, Набель, Монастір, Табарка, Тозер, острів Джерба тощо)», – ідеться в списку рекомендацій, оприлюднених Департаментом консульської служби МЗС України.

Українські дипломати також нагадують, що «триваючий збройний конфлікт у сусідній Лівії та складна внутрішньополітична ситуація в Алжирі мають негативний вплив на ситуацію у Тунісі».