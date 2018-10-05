МЗС: українці не постраждали у ДТП в Росії

Українців немає серед загиблих внаслідок ДТП у Тверській області Росії, жертвами якої стали 13 людей, повідомляє департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України.

«Консул повідомив, що українців не було серед пасажирів транспортних засобів, які потрапили в ДТП у Росії 05 жовтня», — йдеться в повідомленні департаменту в Twitter.

Щонайменше 13 людей загинули зранку 5 жовтня в лобовому зіткненні двох автобусів у Тверській області Росії.

Мікроавтобус Ford Transit і автобус «ЛіАЗ» зіткнулися біля села Некрасово Калінінського району. Всі загиблі перебували в мікроавтобусі, ще четверо постраждали. Їх із місця трагедії евакуював вертоліт Мі-8.

За попередніми даними дорожньої поліції, причиною ДТП став виїзд мікроавтобуса на зустрічну смугу.