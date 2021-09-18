В МЗС підтвердили загибель в Іспанії українки, яка впала з оглядового майданчика у море

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що українка, яка днями впала у море з кручі в Іспанії, померла у лікарні.

«14 вересня під час перебування на оглядовому майданчику в іспанському місті Бенідорм українська туристка зірвалася у море з висоти близько 30 метрів. Громадянка була госпіталізована, але від отриманих множинних травм згодом померла в лікарні», – повідомили Радіо Свобода у пресслужбі МЗС України.

У відомстві зазначили, що Генеральне консульство України в Барселоні надає необхідну консульську допомогу рідним загиблої.

Іспанські ЗМІ раніше повідомили, що на місцевому курорті 26-річна туристка з України, роблячи селфі на тлі пляжу Леванте, не втримала рівновагу і впала з висоти у море. Її витягли рятувальники і відправили до лікарні. Повідомлялося, що жінка зазнала тяжких травм.