На Донбасі втрат немає – штаб

Упродовж доби 26 грудня і в перші години 27 грудня серед українських військових на Донбасі втрат немає, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики сім разів порушили режим припинення вогню, одного разу застосувавши озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Як ідеться в ранковому зведенні, «ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 міліметри позицій Об'єднаних сил у районі населеного пункту Гнутове на Маріупольському напрямку».

В угрупованні «ДНР» ще не повідомляли про бойові дії 26 грудня.

В угрупованні «ЛНР» заявляють про два обстріли з боку українських військових, про насліідки цих обстрілів бойовики, що контролюють Луганськ, не повідомляють.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з опівночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України від квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.