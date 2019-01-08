На Донбасі за добу поранений один український військовий – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 7 січня зазнав поранення один український військовий, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики п’ять разів порушили режим припинення вогню, не застосовуючи озброєння, заборонені Мінськими угодами.

«Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу селища Станиця Луганська на Луганському напрямку, хутора Вільний на Попаснянському напрямку, в районі селища Луганське на Світлодарському напрямку, селища Березове на Донецькому напрямку та поблизу населеного пункту Павлопіль, що на Маріупольському напрямку», – вказано в повідомленні.

В угрупованні «ДНР» ще не повідомляли про бойові дії 7 січня.

В угрупованні «ЛНР» українських військових звинуватили в трьох обстрілах – поблизу села Калинівка та селища Станиця Луганська, але про наслідки цих обстрілів бойовики, що контролюють Луганськ, не поінформували.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч 300 людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

Станом на середину листопада 2018-го, повідомляли в ООН, число загиблих цивільних осіб перевищило 3 тисячі, а число поранених цивільних на той час майже сягнуло 9 тисяч.