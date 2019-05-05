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05 Травень 2019, Київ 12:07
Новини | Події

Поліція шукає невідомого, який застрелив поліцейського на Київщині

За даними Нацполіції, на момент убивства працівник поліції перебував поза службою в одному з кафе Баришівки

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Поліція Київської області повідомляє про розшук невідомого, який застрелив заступника начальника Баришівського відділення поліції. В регіоні запроваджена операція «Сирена».

Вбивство сталося у ніч на 5 травня.

«Встановлено, що працівник поліції на той час перебував поза службою в одному з кафе Баришівки. Коли чоловік вийшов на терасу, в нього здійснили постріл у шию. На жаль, медики не змогли врятувати йому життя», – повідомляє поліція.

За фактом навмисного вбивства поліцейського відкрите кримінальне провадження за статтею «посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця».

Санкція статті передбачає позбавлення волі від дев’яти до 15 років або довічне ув’язнення.

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