НАБУ не підтвердило і не заперечило інформацію про справи щодо Богомолець та Денісової

Національне антикорупційне бюро України не підтвердило і не заперечило інформацію про відкриті кримінальні провадження стосовно уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової та голови комітету парламенту з питань охорони здоров’я Ольги Богомолець.

У відповіді на запит Радіо Свобода НАБУ зазначило, що «таємною визначається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю».

У НАБУ додали, що відповідно до Кримінального процесуального кодексу, «відомості досудового розслідування дозволяється розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим».

ЗМІ повідомляли, що Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження щодо Денісової та Богомолець за фактом можливого декларування недостовірної інформації.