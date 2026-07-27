«Вивели понад 37 мільйонів коштів донорів»: НАБУ заявило про викриття схеми за участі ексдержсекретаря МЗС

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття організованої злочинної групи на чолі з колишнім державним секретарем Міністерства закордонних справ України.

Як повідомляє пресслужба бюро, учасники групи підозрюються у заволодінні коштами іноземних громадян та донорів, призначеними на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення РФ, й легалізації їх через конвертаційні центри, серед підозрюваних:

колишній державний секретар МЗС (2020-2024 рр.);

колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, чинний дипломатичний працівник;

радник колишнього міністра закордонних справ, керівник підконтрольної ГО;

бухгалтер громадської організації.

За даними слідства, держсекретар МЗС переконував міжнародних донорів і підлеглих працівників закордонних дипустанов спрямовувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної громадської організації. Згідно з висновками експертизи, отримані цією ГО гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спецфонду МЗС України.

У НАБУ повідомляють, що надалі ці кошти виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, а ті перекидали їх на конвертаційні центри для переведення в готівку.

Як повідомляють у бюро, для створення видимості законної діяльності громадської організації учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди із внесенням до них неправдивих відомостей. Слідство встановило легалізацію коштів на загальну суму понад 37 млн грн (орієнтовно 1,28 млн дол. США на момент вчинення злочину).

МЗС наразі на це повідомлення НАБУ не реагувало.

Журналіст Радіо Свобода зв’язався з держсекретарем МЗС того часу Олександром Баньковим, він відмовився коментувати підозру. Він не заперечив, але й не спростував, що її отримав.