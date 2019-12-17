Ексдепутата Ради підозрюють у незаконному отриманні компенсації за житло – НАБУ

Детективи Національного бюро за погодженням прокурорів САП 17 грудня повідомили народному депутату України VIII скликання про підозру у незаконному отриманні майже 739 тисяч гривень компенсації з державного бюджету за оплату житла шляхом зловживання службовим становищем. Про це йдеться в повідомленні НАБУ.

«Дії особи кваліфіковано за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України. За даними слідства, впродовж грудня 2014 – жовтня 2018 років колишній народний обранець незаконно отримав із державного бюджету компенсацію витрат на винайм номеру у готелі «Київ» у сумі 738,74 тисячі гривень нібито через те, що не мав власного житла в столиці. Однак, як встановили детективи, насправді власне житло в столиці у народного депутата було, і він свідомо приховав цей факт», – інформує бюро.

У НАБУ вказують, що розслідування зазначених фактів НАБУ і САП розпочали в жовтні 2018 року за публікаціями у засобах інформації. У повідомленні не вказано прізвище колишнього депутата.