ФБР і НАБУ відновили меморандум про взаєморозуміння – посольство США

Федеральне бюро розслідувань (США) і Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відновили меморандум про взаєморозуміння, повідомило у вівторок у твітері посольства США в Україні.

«ФБР і НАБУ відновили меморандум про взаєморозуміння, який продовжить співпрацю у справах, що стосуються обох країн. Злочинність і корупція мають транснаціональний характер. Правоохоронні органи також повинні бути транснаціональними», – йдеться в повідомленні.

Інших деталей, зокрема, щодо того, як і чому дія меморандуму, як випливає з повідомлення посольства, була призупинена, немає.

На фото, розміщеному посольством, видно, як очільник НАБУ Артем Ситник підписує документ у присутності тимчасової повіреної у справах США в Україні Крістіни Квін.

У 2017 році повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро України та Федеральне бюро розслідувань США (відділ по боротьбі з міжнародною корупцією) вирішили на два роки співпрацювати у розслідуваннях, які пов’язані з викриттям міжнародного відмивання коштів, хабарництвом та корупцією високопосадовців з України, а також поверненням активів міжнародними засобами.

Торік у серпні голова НАБУ Артем Ситник згадував про наявність меморандуму щодо співпраці з ФБР. Тоді він вказував, що обидва відомства у рамках цього документа взаємодіють у справі «Приватбанку» та Ігоря Коломойського. Ситник казав, що меморандум про співпрацю з ФБР «підписаний давно» і що «окремі люди дуже хотіли його почитати».