Голову Харківської облради підозрюють в отриманні мільйона гривень хабаря

Національне антикорупційне бюро України заявляє про оголошення 4 серпня підозри голові Харківської обласної ради в одержанні неправомірної вигоди у 1,05 мільйона гривень.

Дії посадовця кваліфікують за статтею «Одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди».

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

«За версією слідства, на початку 2021 року голова Харківської обласної ради у змові зі своїм заступником вимагав та одержав неправомірну вигоду у 1,05 млн грн за залишення на займаній посаді керівника обласного комунального підприємства, засновником якого є Харківська обласна рада. Впродовж першого півріччя 2021 року посадовці отримали вказану суму коштів чотирма траншами, у тому числі за посередництва спільника адвоката», – йдеться в повідомленні.

НАБУ не вказує імені посадовця. Головою Харківської обласної ради нині є Артур Товмасян. Він ситуацію наразі не коментував.

22 липня в НАБУ заявили, що викрили «на гарячому» заступника голови Харківської обласної ради і його спільника-адвоката після отримання ними останньої частини неправомірної вигоди в один мільйон 50 тисяч гривень.

За даними НАБУ, кошти вимагали від директора комунального підприємства за те, щоб він залишився на посаді.

У липні Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику голови Харківської обласної ради у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 4,75 мільйона гривень застави.