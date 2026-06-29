«Попросив понад мільйон доларів неправомірної вигоди» – НАБУ і САП повідомили про підозру депутату Ради

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили чинному депутату Верховної Ради про підозру у справі про «вирішення питання» з кол-центрами. У повідомленні НАБУ і САП прізвище не вказане, але із обставин справи можна дійти висновку, що йдеться про Миколу Тищенка.

«У серпні 2023 року нардеп, прикриваючись боротьбою з діяльністю так званих «кол-центрів», попросив у особи, яку вважав причетною до їхньої діяльності, понад 1 мільйон доларів США неправомірної вигоди. За це він обіцяв використати свої повноваження для втручання в діяльність одних «кол-центрів» в інтересах цієї особи та не перешкоджати роботі інших. Втім, неправомірної вигоди він не отримав», – ідеться в повідомленні.

Також депутатові інкримінують легалізацію 12,6 мільйона гривень через фіктивний договір дарування з колишньою дружиною – фактичної передачі коштів не було. Цю суму він згодом вніс у декларацію як дохід, що слідство вважає недостовірними даними.

Сам Микола Тищенко нові звинувачення з боку антикорупційних органів поки не коментував.

Тищенко також фігурує в іншій справі – його та експоліцейського Богдана Писаренка обвинувачують в незаконному позбавленні волі колишнього військового спецпідрозділу ГУР «Кракен» Дмитра Мазохи.