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«Попросив понад мільйон доларів неправомірної вигоди» – НАБУ і САП повідомили про підозру депутату Ради

У повідомленні НАБУ і САП прізвище не вказане, але із обставин справи можна дійти висновку, що йдеться про Миколу Тищенка (на фото)
У повідомленні НАБУ і САП прізвище не вказане, але із обставин справи можна дійти висновку, що йдеться про Миколу Тищенка (на фото)

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили чинному депутату Верховної Ради про підозру у справі про «вирішення питання» з кол-центрами. У повідомленні НАБУ і САП прізвище не вказане, але із обставин справи можна дійти висновку, що йдеться про Миколу Тищенка.

«У серпні 2023 року нардеп, прикриваючись боротьбою з діяльністю так званих «кол-центрів», попросив у особи, яку вважав причетною до їхньої діяльності, понад 1 мільйон доларів США неправомірної вигоди. За це він обіцяв використати свої повноваження для втручання в діяльність одних «кол-центрів» в інтересах цієї особи та не перешкоджати роботі інших. Втім, неправомірної вигоди він не отримав», – ідеться в повідомленні.

Також депутатові інкримінують легалізацію 12,6 мільйона гривень через фіктивний договір дарування з колишньою дружиною – фактичної передачі коштів не було. Цю суму він згодом вніс у декларацію як дохід, що слідство вважає недостовірними даними.

Сам Микола Тищенко нові звинувачення з боку антикорупційних органів поки не коментував.

Тищенко також фігурує в іншій справі – його та експоліцейського Богдана Писаренка обвинувачують в незаконному позбавленні волі колишнього військового спецпідрозділу ГУР «Кракен» Дмитра Мазохи.

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