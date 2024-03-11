НАБУ і САП заявили про викриття зловживань на понад 200 млн грн під час видобутку газу на родовищах «Укргазвидобування»

Національна антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття зловживань на понад 200 млн грн під час видобутку природного газу на родовищах держпідприємства «Укргазвидобування».



Як повідомляє пресслужба бюро, чинному та колишньому посадовцям компанії оголосили про підозру за статтею 364 Кримінального кодексу «Зловживання владою або службовим становищем».



За даними слідства, у 2019-2020 роках «Укргазвидобування» провело конкурс та уклало з компанією-переможницею договір про надання послуг з підвищення видобутку природного газу на родовищах товариства – підрядник мав здійснювати базовий та підвищений видобуток «блакитного палива».

У НАБУ звертають увагу, що вартість базового видобутку 1 куб. м газу мала бути в 3-4 рази нижчою за вартість підвищеного видобутку, а обсяг – фіксованим, але посадовці АТ «Укргазвидобування» протиправно зменшили норму базового видобутку газу, що призвело до збільшення показників підвищеного видобутку, за який товариство мало розраховуватися за значно вищим тарифом.



Таким чином, як повідомляють в антикорупційному бюро, протягом 2020-2023 років держпідприємство незаконно переплатило підряднику 211 млн грн.



«За «успішну» реалізацію проєкту відповідальний посадовець АТ «Укргазвидобування» отримав премію у подвійному розмірі місячної заробітної плати. Надалі, покинувши територію України після початку повномасштабного вторгнення РФ, він працевлаштувався керівником з розвитку бізнесу в компанію, яка перемогла у конкурсі», – додають у бюро.

Компанія наразі не коментує це повідомлення антикорупційних органів.

«Укргазвидобування» ( є частиною Групи Нафтогаз) – найбільша газовидобувна компанія, що видобуває близько 70% газу в Україні.