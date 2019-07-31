МВС: з 1 серпня Нацгвардія патрулюватиме українські населені пункти

З 1 серпня військовослужбовці Національної гвардії України патрулюватимуть українські населені пункти, повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

Нацгвардію залучать до піших патрулів відповідно до наказу міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

«У такому форматі для забезпечення правопорядку буде залучено близько 2000 патрульних, 100 одиниць автомобільного транспорту та 100 службових собак. Службу гвардійці нестимуть п’ять днів на тиждень по шість годин, утім за ускладнення оперативної обстановки час служби військових може бути змінений», – розповіли в МВС.

Згідно з повідомленням, патрульних гвардійців озброять спецзасобами та штатною зброєю. Також вони отримають планшети, підключені до інформаційного порталу Національної поліції.

У відомстві розповіли, що протягом першого півріччя 2019 року військові Нацгвардії спільно з працівниками Нацполіції затримали 1680 осіб за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень та близько 20 тисяч громадян – за адміністративні правопорушення.