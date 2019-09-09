Теніс: Надаль переграв росіянина в п’ятисетовому фіналі US Open

Іспанський тенісист Рафаель Надаль у драматичному п’ятисетовому фінальному поєдинку відкритого чемпіонату США здолав опір росіянина Данила Медведєва, який уперше в своїй кар’єрі дійшов до вирішального матчу на турнірах серії Grand Slam.

33-річний Надаль виграв дві перші партії (7:5, 6:3), але на екваторі третього сету Медведєв знайшов підхід до стилю гри іспанського гранда, після чого виграв два сети (7:5, 6:4).

У вирішальній партії обидва тенісисти відчутно втомилися, але вирішальними проблеми стали для росіянина – один із геймів на своїй подачі він програв з рахунку 40:0, оскільки фактично не міг пересуватися кортом. Надаль зробив два брейки, і за рахунку 5:2 вперше подавав на титул, але Медведєв спромігся взяти подачу суперника, а на своїй подачі ще й відіграв два матч-боли. І все ж за рахунку 5:4 іспанець взяв вирішальний гейм і здобув 19-й титул у кар’єрі на турнірах Grand Slam.

За цим показником Надаль тепер поступається лише Роджеру Федереру, який має 20 титулів.