Незаконну надбудову в центрі Києва почали демонтувати – радник мера Києва

Незаконну надбудову в центрі Києва почали демонтувати, повідомив радник мера Києва Максим Бахматов у Facebook.

«Кілька днів там працював «Київблагоустрій» за підтримки поліції. Ще раз: жодних дозвільних документів на спорудження на даху цього «страшка» ніхто не видавав: ні місто, ні держава. Посилання на реконструкцію квартири у 2004 році критики не витримує, бо вже після реконструкції – 2 вересня 2004 року – об’єкт ввели в експлуатацію, про що є відповідний акт», – написав Бахматов.

Він наголосив, що геометричних параметрів даху будинку на вулиці Софіївській, 1 не змінювали.

Радник мера Києва пообіцяв здійснювати інвентаризацію об’єктів, де в різні часи здійснювали надбудови й прибудови до будинків.

«Справді у законодавстві України є прогалини. Справді такі надбудови/прибудови можна зробити у рамках реконструкції приміщення. І такий «політ творчості» треба підсікати законними важелями, які потрібно створити», – додав Бахматов.

На початку жовтня в соціальних мережах було оприлюднене фото надбудови на даху будинку на вулиці Софіївська, 1. Публікація викликала суспільний резонанс.

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук обговорив з мером Києва Віталієм Кличком й тимчасовим виконувачем обов’язків голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України Олександром Строкачем стратегію боротьби з незаконними забудовами.