За «надгробок» Путіну в Петербурзі судитимуть непричетних – рух «Агіт Росія»

Рух «Агіт Росія», який взяв відповідальність за встановлення імпровізованого «надгробка» Путіну в центрі його рідного міста Санкт-Петербурга, заявив, що за цю акцію судитимуть непричетних активістів.

«У Петербурзі відбудеться суд у справі двох активістів, Григорія Кудрявцева та Андрія Жексімбаєва, яких судять за акцію з надгробком Путіна поблизу Ісаакіївського собору… Ми, рух «Агіт Росія», відповідально заявляємо: ці хлопці не брали участь у цій акції… Абсурдність ситуації в тому, що у обвинувачених є алібі, є свідки, можна перевірити дані gps в операторів і подивитися камери з дверей будинку в той день. Кожен чесний опер це перевірить за 10 хвилин. Тому обвинувальне рішення суду без даних свідків і фактичних даних буде апріорі незаконним», – ідеться в заяві руху.

Як інформують активісти, затриманим може загрожувати штраф до 20 – 30 тисяч рублів (це приблизно 8 – 12 тисяч гривень) або до 10 діб арешту.

Напроти Ісаакіївського собору в Санкт-Петербурзі 3 квітня з’явилася стилізована під надгробок табличка із зображенням президента Росії Володимира Путіна. На ній зазначені дата народження глави держави і цифра «2019» після тире. Нижче написано «Зрадив народ Росії».

Табличку сфотографував петербурзький журналіст Давид Френкель, приблизно через півгодини рух «Агіт Росія» повідомив у Twitter, що табличку встановили його активісти.

«Що ми хотіли цим сказати: за ухвалені антинародні закони, постійну брехню і огидне правління Путін помер для громадян Росії», – йдеться в публікації «Агіт Росії».

За словами активістів, Петербург «прийняв естафету», як це раніше зробили Москва і Набережні Челни. Там у березні з'явилися схожі «надгробки».