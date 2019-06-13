Котирування нафти Brent падали нижче 60 доларів за барель

Котирування нафти марки Brent увечері 12 червня впали нижче позначки 60 доларів за барель, а зранку 13 червня перебувають вище цього рівня.

Оприлюднені цього тижня у США статистичні дані свідчать, що запаси нафти і нафтопродуктів виросли до найвищого рівня майже за два роки. При цьому США і Китай усе ще далекі від розв’язання торговельного конфлікту, який негативно впливає на світову економіку і попит споживачів на сировину.

Попри нинішнє зниження котирувань, аналітики швейцарської фінансової компанії UBS очікують, що впродовж трьох місяців нафта марки Brent знову опиниться близько 75 доларів за барель. Водночас віддалені перспективи виглядають не такими позитивними, вважають фахівці. В UBS передбачають, що зростання пропозиції з боку країн, що не входять в ОПЕК, у 2020 випередить темпи зростання попиту, і повідомляють про зниження 6-місячного прогнозу з 75 до 70 і 12-місячного – з 70 до 67 доларів за барель.

Котирування нафти впливають на формування бюджетів країн-експортерів цього продукту, таких, як Росія чи Саудівська Аравія.