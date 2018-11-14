Котирування нафти Brent упали до 65 доларів за барель

Котирування нафти еталонного сорту Brent упали 14 листопада до рівня майже 65 доларів за барель. Станом на 8:20 за Києвом ціна становила 65 доларів 9 центів.

Нинішня ціна на чверть нижча від пікового значення за чотири роки, досягнутого на початку жовтня 2018 року. Тоді котирування сягали 87 доларів за барель.

Ціна американського еталону Light Sweet ще на майже 10 доларів нижча – трохи вище 55 доларів за барель, це найбільше падіння за три роки.

Ціни майже без зупинок йдуть вниз понад місяць. Зміна настроїв на ринку нафти викликана інформацією про збільшення видобутку на тлі прогнозів щодо зниження світового попиту на цей енергоресурс. Втрата ринком через санкції США значного обсягу іранської нафти спричинила лише короткотерміновий ефект, ці втрати будуть повністю перекриті за рахунок зростання видобутку саудівської, російської та американської нафти. Згідно з офіційними американськими даними, у вересні Сполучені Штати стали найбільшими в світі виробниками нафти, збільшивши за рік її виробництво на 20% завдяки розробці сланцевих родовищ.

12 листопада президент США Дональд Трамп у повідомленні в мережі Twitter висловив сподівання, що Саудівська Аравія та Організація країн-експортерів нафти в цілому не скорочуватимуть видобуток цієї сировини. «Ціни на нафту мають бути набагато нижчими, беручи до уваги пропозицію!» – наголосив американський лідер.

У понеділок, 12 листопада, ціни на «чорне золото» на короткий час призупинили своє падіння і навіть зросли до понад 70 доларів за барель марки Brent. Зранку того дня міністр енергетики Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх заявив, що ОПЕК узгодила скорочення пропозиції на 1 мільйон барелів на день у 2019 році, порівняно з обсягом зафіксованим у жовтні.

Нідерландський банк ING заявив, що надлишкова пропозиція та загроза глобального економічного спаду означають, що «скорочення постачання в 2019 році неминучі». «Ринок буде бачити значний надлишок принаймні в першій половині 2019 року», – вказали аналітики цього банку.

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