Ціна нафти впала до місячного мінімуму

Котирування нафти на торгах 3 травня опустилися майже до 70 доларів за барель марки Brent. Це сталося після того, як минулого тижня ціна «чорного золота» оновила піврічні максимуми.

Нинішні показники є найнижчими за останній місяць. На рівні 70 доларів за барель нафта перебувала в першій декаді квітня.

Зміну тренду аналітики пов’язують, зокрема, з позицією Росії. За даними Bloomberg, у квітні Росія видобула більше нафти, ніж було погоджено в рамках угоди ОПЕК+, хоча міністр енергетики країни Олександр Новак обіцяв, що Москва виконає умови угоди.

Також на котирування впливає рівень видобутку у Сполучених Штатах, які не беруть участь у домовленостях нафтового картелю і його союзників. Відповідно до опублікованого 1 травня звіту міністерства енергетики США по запасах нафти і нафтопродуктів, видобуток нафти в США зріс на 100 тисяч барелів до 12,3 мільйона барелів на день, що є новим абсолютним рекордом.