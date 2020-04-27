Нафта розпочала новий тиждень падінням цін

Котирування еталонного сорту нафти Brent зранку 27 квітня опустилися більш як на долар порівняно з показниками закриття торгів минулої п’ятниці. Станом на 8:55 за Києвом ціна бареля становить 20 доларів 70 центів.

Аналітики вказують, що для встановлення балансу на ринку нафти потрібне усунення надлишку пропозиції, який досяг екстремальних рівнів.

Світові нафтосховища будуть повністю заповнені в найближчі тижні, прогнозує експерт Goldman Sachs Джеффрі Каррі. Це створює ризики нових обвалів цін на нафту, які триватимуть доти, доки вимушене скорочення її видобутку не врівноважить попит і пропозицію.

Коли проблема надлишкової пропозиції буде вирішена, ціни на нафту можуть різко зрости, попереджає експерт. На його думку, процес ребалансування ринку вже розпочався, але може тривати ще від чотирьох до восьми тижнів, і лише після цього можна буде з упевненістю сказати про те, що дно пройдено.