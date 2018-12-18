Ціна нафти впала до рівня, який у Росії вважають неприйнятним

Котирування «чорного золота» 18 грудня оновили мінімуми 2018 року, падіння ціни нафти марки Brent склало близько 4%, американська нафта втратила ще більше – понад 6%.

Увечері 18 грудня ціна Brent коливалася поблизу позначки 56 доларів за барель, ціна сорту West Texas Intermediate – близько 46 доларів за барель.

Причиною чергового зниження ціни стала невпевненість інвесторів у перспективах американського фондового ринку та світової економіки в цілому. Також серед причин є те, що, попри домовленість членів ОПЕК, Росії та кількох інших країн поза межами картелю про скоординоване зниження видобутку, ринок ще не відчув скорочення пропозиції нафти. На думку аналітиків, ті обсяги «чорного золота», які скоротяться через угоду ОПЕК+, можуть бути заміщені американськими нафтовидобувними компаніями.

Міністр енергетики Росії Олександр Новак висловлював думку, що ціна на нафту в діапазоні 55–65 доларів за барель прийнятна як для виробників, так і для споживачів на світовому ринку.

Котирування нафти суттєво впливають на формування бюджетів Росії та інших країн, значною мірою залежних від експорту енергоносіїв.