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03 Червень 2019, Київ 08:56
Новини | Економіка

Нафта продовжує обвал: мінус 10% за травень

Причиною зниження котирувань фахівці називають стурбованість щодо попиту на тлі імовірного уповільнення світової економіки, викликаного торговельними війнами між країнами

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На світовому ринку нафти триває зниження котирувань, у травні ціни знизилися більш як на 10%. Аналітики називають травень 2019 року найгіршим для нафти за останні сім років.

Ціни продовжили знижуватися і на початку першої торговельної сесії червня. У понеділок в Азії котирування впали ще більш як на 1%, станом на 8:15 за Києвом барель Brent оцінюється в 61 долар 16 центів. Ще в третій декаді квітня ціни сягали 75 доларів за барель.

Причиною зниження котирувань фахівці називають стурбованість щодо попиту на тлі імовірного уповільнення світової економіки, викликаного торговельними війнами між країнами.

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