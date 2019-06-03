Нафта продовжує обвал: мінус 10% за травень

На світовому ринку нафти триває зниження котирувань, у травні ціни знизилися більш як на 10%. Аналітики називають травень 2019 року найгіршим для нафти за останні сім років.

Ціни продовжили знижуватися і на початку першої торговельної сесії червня. У понеділок в Азії котирування впали ще більш як на 1%, станом на 8:15 за Києвом барель Brent оцінюється в 61 долар 16 центів. Ще в третій декаді квітня ціни сягали 75 доларів за барель.

Причиною зниження котирувань фахівці називають стурбованість щодо попиту на тлі імовірного уповільнення світової економіки, викликаного торговельними війнами між країнами.