Ринок не повірив заявам ОПЕК про скорочення видобутку нафти

Фінансові ринки зниженням котирувань нафти відреагували на результати засідання міністерського моніторингового комітету ОПЕК+, що відбулося 5 грудня у Відні.

Засідання комітету передувало дводенному саміту Організації країн-експортерів нафти, на який запрошені представники країн-союзниць картелю. 6 і 7 грудня організація, лідером якої є Саудівська Аравія, обговорюватиме разом із росіянами, казахстанцями та іншими країнами-експортерами обсяги скорочення видобутку сировини з метою зупинити падіння цін.

Спершу ринок зростанням котирувань до понад 63 доларів за барель відреагував на повідомлення, що міністр нафти Оману Мухаммед аль-Румхі заявив про скорочення видобутку картелем і партнерами на 1 мільйон барелів на день. Але згодом сам цей чиновник заперечив існування домовленостей про конкретні обсяги скорочень.

Зранку 6 грудня котирування нафти приблизно на піввідсотка нижчі від рівня закриття торгів 5 грудня. Станом на 9:25 за Києвом ринок оцінює барель Brent у 61 долар 23 центи.

На переговори міністрів у штаб-квартирі ОПЕК у Відні ввечері 5 грудня відреагував президент США Дональд Трамп. У повідомленні в мережі Twitter він зауважив, що «світ не хоче бачити і не потребує зростання цін на нафту».