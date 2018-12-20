Нафта залишила коридор, який у Росії вважають прийнятним

Котирування «чорного золота» 20 грудня вкотре оновили мінімуми 2018 року, ціна нафти марки Brent упала до рівня вересня 2017 року. За одну торговельну сесії падіння ціни нафти марки Brent склало понад 3%, американська нафта втратила понад 2,5%.

Увечері 20 грудня ціна Brent закриіпилася нижче 55 доларів за барель, ціна сорту West Texas Intermediate – близько 46 доларів за барель.

Причиною чергового зниження ціни стало, серед іншого, підвищення Федеральною резервною системою, яка у США виконує роль центробанку, своєї облікової ставки на 0,25% – до рівня 2,25 – 2,5% річних.

Також на настрої ринку впливає невпевненість інвесторів у перспективах американського фондового ринку та світової економіки в цілому. Ще однією причиною є те, що, попри домовленість членів ОПЕК, Росії та кількох інших країн поза межами картелю про скоординоване зниження видобутку, ринок ще не відчув скорочення пропозиції нафти. На думку аналітиків, ті обсяги «чорного золота», які скоротяться через угоду ОПЕК+, можуть бути заміщені американськими нафтовидобувними компаніями.

Міністр енергетики Росії Олександр Новак висловлював думку, що ціна на нафту в діапазоні 55–65 доларів за барель прийнятна як для виробників, так і для споживачів на світовому ринку.

Котирування нафти суттєво впливають на формування бюджетів Росії та інших країн, значною мірою залежних від експорту енергоносіїв.