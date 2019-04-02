Ціна нафти сягнула рекордного у 2019 році рівня

Котирування нафти сягнули 2 квітня рекордного у 2019 році рівня – понад 69 доларів за барель марки Brent.

Аналітики вважають, що причиною зростання ціни є перспективи посилення санкцій США проти Ірану, продовження перебоїв із постачанням із Венесуели та скоординоване ОПЕК скорочення видобутку. Також на ринку стало менше побоювань щодо сповільнення попиту.

Станом на 13:45 за Києвом котирування нафти Brent сягнули 69 доларів 30 центів. Кількома годинами раніше ціна цього сорту сягала позначки 69,5 долара, це найвищий рівень від середини листопада 2018 року.