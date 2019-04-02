Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
02 Квітень 2019, Київ 15:35
Новини | Економіка

Ціна нафти сягнула рекордного у 2019 році рівня

Станом на 13:45 за Києвом котирування нафти Brent сягнули 69 доларів 30 центів

Дивитись коментарі

Котирування нафти сягнули 2 квітня рекордного у 2019 році рівня – понад 69 доларів за барель марки Brent.

Аналітики вважають, що причиною зростання ціни є перспективи посилення санкцій США проти Ірану, продовження перебоїв із постачанням із Венесуели та скоординоване ОПЕК скорочення видобутку. Також на ринку стало менше побоювань щодо сповільнення попиту.

Станом на 13:45 за Києвом котирування нафти Brent сягнули 69 доларів 30 центів. Кількома годинами раніше ціна цього сорту сягала позначки 69,5 долара, це найвищий рівень від середини листопада 2018 року.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG