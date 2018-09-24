Ціна нафти сягає чотирирічних максимумів

Зранку 24 вересня ціна нафти марки Brent на світовому ринку сягнула багаторічних максимумів, котирування перед 12:00 становили 80 доларів 90 центів. Це найвища ціна з листопада 2014 року.

Аналітики пояснюють це тим, що покупці скорочують купівлю іранської нафти, побоюючись санкцій США. Країни-експортери наразі не можуть повноцінно замінити близько мільйона балерів на день, на які змушений буде скоротити свої поставки Тегеран, а також близько 300 тисяч барелів на день, які через внутрішні проблеми на ринок не зможе поставити Венесула.

Зростання цін позитивно впливає на бюджети країн, які не скорочують свій видобуток або й нарощують його, як, приміром, Росія. Згідно з останніми даними, Росія видобуває у вересні по 11 мільйоінв 330 тисяч барелів на день порівняно з 11 мільйонами 160 тисячами в серпні. Аналітики Citi вважають, що російські нафтовики можуть збільшити видобуток ще на 200 тисяч барелів на день у найближчі місяці.