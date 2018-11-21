Котирування нафти оновили річні мінімуми

На торгах 20 листопада котирування нафти у світі оновили річні мінімуми і залишаються неподалік цих рівнів зранку 21 листопада.

Січневі ф’ючерси на еталонний сорт Brent впали до 63 доларів 40 центів за барель станом на 10:00 за Києвом. Це найгірше значення з лютого 2018 року.

Січневі контракти на американську нафту WTI падають в ціні до 54 доларів за барель. Це новий мінімум більш ніж за 13 місяців. Востаннє нижче 54 доларів ціна опускалася 27 жовтня 2017 року.

Попри плани Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) повернутися до організованого скорочення виробництва, ринок вважає, що в наступному році спостерігатиметься надлишок пропозиції – на тлі зростання видобутку у США та ймовірного спаду світової економіки.