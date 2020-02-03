Ціна нафти опустилася до річних мінімумів

У перший робочий день нового тижня на світовому ринку нафти спостерігається зниження котирувань на тлі новин про поширення коронавірусу нового типу. Учасники торгів стурбовані тим, що вжиті китайською владою заходи щодо стримування епідемії сильно вплинуть на глобальну економіку, що може спричинити зниження попиту на сировину.

Станом на 7:55 за Києвом котирування нафти марки Brent становили 56 доларів 39 центів за барель, зниження порівняно з закриттям торгів минулої п’ятниці становило понад 3%. Раніше ціна опускалася майже до 56 доларів, це найнижчі показники від кінця грудня 2018 року, коли на дуже короткий проміжок часу котирування впали до 50 доларів за барель.

Ціна нафти значною мірою впливає на дохідну частину бюджетів країн, орієнтованих на експорт сировини, зокрема, Росії.