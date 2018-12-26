Нафта Brent перебуває поблизу рівня 50 доларів за барель

Котирування нафти марки Brent після значного зниження намагаються консолідуватися на рівні від 50 до 51 долара за барель. Торги у час після Різдва і перед Новим роком відбуваються на так званому «тонкому» ринку, коли значна частина трейдерів не бере в них участі.

Не дає нафті зрости стурбованість інвесторів щодо перспектив розвитку економіки у всьому світі, і, зокрема, в Азії, де нині торговельні сесії в розпалі.

Ще однією причиною занепокоєння є те, що, попри домовленість членів ОПЕК, Росії та кількох інших країн поза межами картелю про скоординоване зниження видобутку, ринок ще не відчув скорочення пропозиції нафти. На думку аналітиків, ті обсяги «чорного золота», які скоротяться через угоду ОПЕК+, можуть бути заміщені американськими нафтовидобувними компаніями.

Міністр енергетики Росії Олександр Новак висловлював думку, що ціна на нафту в діапазоні 55–65 доларів за барель прийнятна як для виробників, так і для споживачів на світовому ринку. Коридор, який у Росії називають прийнятним, нафта залишила ще 20 грудня.

Котирування нафти суттєво впливають на формування бюджетів Росії та інших країн, значною мірою залежних від експорту енергоносіїв.