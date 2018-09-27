США не відкриють стратегічні резерви, щоб компенсувати втрату ринком іранської нафти – міністр

Уряд США не розглядає постачання нафти зі стратегічних резервів, щоб запобігти зростанню цін у листопаді, коли наберуть чинності санкції проти нафтового сектору Ірану, заявив у Вашингтоні 26 вересня міністр енергетики Рік Перрі. На думку урядовця, цей крок мав би лише «незначний та короткостроковий вплив» на ціни.

Аналітики припускали, що адміністрація президента Дональда Трампа могла б використати резерви, щоб приборкати зростання цін на сировину перед призначеними на 6 листопада виборами до Конгресу, під час яких владна партія намагатиметься утримати контроль над обома палатами американського парламенту.

Ціни на нафту зростають після того, як Трамп у травні оголосив про вихід США з ядерної угоди з Іраном та відновлення масштабних санкцій проти Тегерана. Ці санкції передбачають і жорсткі обмеження на постачання іранської нафти, що скоротить пропозицію сировини на світовому ринку.

Ціни на еталонний сорт Brent цими днями зросли до найвищого з листопада 2014 року рівня і станом на 13:39 за Києвом становлять 81 долар 85 центів за барель.