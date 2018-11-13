Котирування нафти впали нижче за 69 доларів за барель Brent

Котирування нафти еталонного сорту Brent упали 13 листопада до рівня нижче за 69 доларів за барель. Станом на 13:43 за Києвом ціна становила 68 доларів 76 центів.

Нинішня ціна більш як на 20% нижча від пікового значення за чотири роки, досягнутого на початку жовтня 2018 року.

Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп у повідомленні в мережі Twitter висловив сподівання, що Саудівська Аравія та Організація країн-експортерів нафти в цілому не скорочуватимуть видобуток цієї сировини. «Ціни на нафту мають бути набагато нижчими, беручи до уваги пропозицію!» – наголосив американський лідер.

У понеділок, 12 листопада, ціни на «чорне золото» на короткий час призупинили своє падіння і навіть зросли до понад 70 доларів за барель марки Brent. Зранку того дня міністр енергетики Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх заявив, що ОПЕК узгодила скорочення пропозиції на 1 мільйон барелів на день у 2019 році, порівняно з обсягом зафіксованим у жовтні.

Нідерландський банк ING заявив, що надлишкова пропозиція та загроза глобального економічного спаду означають, що «скорочення постачання в 2019 році неминучі». «Ринок буде бачити значний надлишок принаймні в першій половині 2019 року», – вказали аналітики цього банку.

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