«Нафтогаз» стягує борг «Газпрому» грошима за транзит – повідомлення компанії

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» направила російському «Газпрому» заяву про зарахування переплат за транзит газу у рахунок погашення пені, що нараховується на заборгованість російського монополіста згідно з арбітражним рішенням від 28 лютого 2018 року за транзитним контрактом. Про це 10 жовтня повідомила прес-служба української компанії.

«22 грудня 2017 року Стокгольмський арбітраж переглянув формулу ціноутворення на газ за контрактом щодо поставки газу в Україну, таким чином зменшивши його вартість, що автоматично призвело до зменшення ставки вартості послуг та загальної вартості послуг транзиту газу, які надаються «Нафтогазом». Послідовно відмовляючись виконувати рішення Стокгольмського арбітражу, «Газпром» у 2018 році продовжує платити за транзит більшу ціну, ніж виставляє «Нафтогаз», який розраховує тариф у відповідності до рішення арбітражу. Відтак «Нафтогаз» зарахував понад 9 мільйонів доларів США переплати за послуги транзиту, що були надані у серпні, як платіж на виконання арбітражного рішення», – інформує НАК.

Згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу від 28 лютого 2018 року, «Газпром» винен «Нафтогазу» 2,56 мільярда доларів США збитків за невиконання зобов’язань за транзитним контрактом, на які нараховується пеня за кожен день невиконання арбітражного рішення. На сьогодні розмір нарахованої пені становить понад 100 мільйонів доларів США.