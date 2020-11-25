Кабмін дозволив «Нафтогазу» вести видобуток на шельфі Чорного моря без проведення аукціону

Кабінет міністрів України на засіданні 25 листопада ухвалив постанову, якою надав НАК «Нафтогаз України» право вести розвідку та видобуток на шельфі Чорного моря без проведення аукціону.

«Це рішення дасть змогу наростити власний видобуток природного газу, створити робочі місця, наповнити і місцеві, і державний бюджет України», – зазначив під час засідання міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський.

Він додав, що компанія зможе почати роботи на шельфі одразу після ухвалення постанови та проходження нормативної процедури.