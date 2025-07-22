«Нафтогаз» повідомив про руйнування через удари РФ по об’єктах газової інфраструктури

Росія вночі проти 22 липня атакувала об’єкти газової інфраструктури групи «Нафтогаз», повідомляє пресслужба компанії з посиланням на голову правління НАК «Нафтогаз України» Сергія Корецького:

«Здійснено десятки ударів дронами. Є руйнування».

Корецький зазначив, що такі атаки відбуваються регулярно, хоча ці об’єкти не мають жодного військового значення.

Читайте також: «Нафтогаз» повідомив про перемогу в арбітражі проти «Газпрому»

«Це виключно акт тероризму, яким ворог прагне залякати українців і зламати нашу волю. Мета терористів очевидна – послабити Україну, зірвати підготовку до зими та створити проблеми з газопостачанням для українців під час холодів», – заявив голова правління.

У компанії додають, що триває ліквідація наслідків, команди фахівців працюють на місці.

У березні російські війська атакували об’єкти «Нафтогазу», пошкодивши газовидобувні потужності.