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Новини | Суспільство

«Нафтогаз» повідомив про руйнування через удари РФ по об’єктах газової інфраструктури

Про це повідомила група «Нафтогаз» із посиланням на голову правління компанії
Про це повідомила група «Нафтогаз» із посиланням на голову правління компанії

Росія вночі проти 22 липня атакувала об’єкти газової інфраструктури групи «Нафтогаз», повідомляє пресслужба компанії з посиланням на голову правління НАК «Нафтогаз України» Сергія Корецького:

«Здійснено десятки ударів дронами. Є руйнування».

Корецький зазначив, що такі атаки відбуваються регулярно, хоча ці об’єкти не мають жодного військового значення.

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«Це виключно акт тероризму, яким ворог прагне залякати українців і зламати нашу волю. Мета терористів очевидна – послабити Україну, зірвати підготовку до зими та створити проблеми з газопостачанням для українців під час холодів», – заявив голова правління.

У компанії додають, що триває ліквідація наслідків, команди фахівців працюють на місці.

У березні російські війська атакували об’єкти «Нафтогазу», пошкодивши газовидобувні потужності.

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