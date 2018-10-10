Арешт колишнього чоловіка Подкопаєвої: розгляд апеляції перенесено

Київський апеляційний суд переніс розгляд апеляції на арешт бізнесмена Тимофія Нагорного з 10 на 11 жовтня, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. За словами адвоката Катерини Войтенко, причиною перенесення засідання стало те, що суддя не отримав матеріали з суду першої інстанції. Розгляд апеляції переноситься вже вдруге, вперше він був призначений на 9 жовтня.

Апеляційний суд має розглянути дві скарги на рішення Печерського районного суду Києва, який відправив Тимофія Нагорного до СІЗО з правом виходу під заставу в розмірі 528 600 гривень. Одну апеляцію подав захист, другу – прокуратура. Звинувачення намагається оскаржити право виходу під заставу, захист зміст своєї скарги поки не розголошує.

Голова «Фонду сприяння реформам в Україні» Алік Тараф повідомив кореспонденту Радіо Свобода, що друзі і знайомі Тимофія Нагорного зібрали необхідну суму, щоб він вийшов на свободу. «Протягом тижня збирали з усієї України. Гроші особисто я збирав. Хтось відправляв, без жартів, 9 гривень, хтось 58 гривень, хтось 15, хтось зміг тисячу. На сьогодні вже майже зібрана сума. Зараз останню суму їдемо збирати вже», – сказав Алік Тараф.

Він повідомив, що колишня дружина Нагорного гімнастка Лілія Подкопаєва також надала гроші, але суму не уточнив. За словами Тарафа, заставу планують внести 10 жовтня, але коли бізнесмен опиниться на волі, його партнер ще не знає. Підтримати Нагорного на судове засідання прийшли кілька десятків людей. Серед них був, зокрема, олімпійський чемпіон 1980 року, гімнаст Богдан Макуц.

Тимофій Нагорний був затриманий 2 жовтня. СБУ відкрило проти нього провадження за двома статтями Кримінального кодексу: 111-ю (державна зрада) та 190-ю (шахрайство). Слідство поки не розголошує, які саме дії, за їхньою версією, можуть містити склад злочину.

Адвокат бізнесмена Катерина Войтенко також поки не розкриває подробиць. Вона говорить лише, що підозри в державній зраді пов’язані з участю Нагірного в Марші миру в 2014 році в Москві. Адвокат заявляє, що затриманий провину не визнає і має намір доводити свою правоту в суді.

Тимофій Нагорний – український бізнесмен, меценат, громадський діяч, продюсер, президент «Фонду волонтерів України», директор міжнародної компанії «Спорт-сервіс». З 2004 по 2009 рік був одружений із олімпійською чемпіонкою 1996 року Лілією Подкопаєвою.