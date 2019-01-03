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03 Січень 2019, Київ 15:32
Новини | Політика

Партія Наливайченка висунула його на посаду президента

Валентин Наливайченко, архівне фото

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Партія колишнього голови СБУ Валентина Наливайченка на своєму з’їзді висунула його кандидатом на виборах президента України 2019 року.

Делегати з’їзду проголосували за його висування одноголосно, мовиться в повідомленні партії «Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка «Справедливість».

Наливайченко і раніше не приховував бажання балотуватися на виборах президента, що призначені на 31 березня. Виборча кампанія вже почалася 31 грудня; висування кандидатів від політичних партій, а також шляхом самовисування громадян, триває від того дня до 3 лютого включно.

Валентин Наливайченко кілька разів очолював Службу безпеки України – спершу за президентства Віктора Ющенка в 2006–2010 роках, потім після самоусунення президента Віктора Януковича в 2014–2015 роках. У Верховній Раді 7-го скликання (2012–2014 роки) був народним депутатом. Після звільнення з посади голови СБУ влітку 2015 року став різким критиком нинішньої влади України і її членів, звинувачуючи їх у корупції. Підтримував опозиційну до нинішньої влади діяльність колишнього голови Одеської обласної державної адміністрації, перед тим президента Грузії Міхеїла Саакашвілі і його політсили «Рух нових сил», зокрема, брав участь у незаконному перетині Саакашвілі державного кордону України у вересні 2017 року. Також був політичним союзником колишнього прем’єр-міністра, лідерки партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Власну партію свого імені Наливайченко створив 2016 року.

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