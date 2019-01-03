Партія Наливайченка висунула його на посаду президента

Партія колишнього голови СБУ Валентина Наливайченка на своєму з’їзді висунула його кандидатом на виборах президента України 2019 року.

Делегати з’їзду проголосували за його висування одноголосно, мовиться в повідомленні партії «Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка «Справедливість».

Наливайченко і раніше не приховував бажання балотуватися на виборах президента, що призначені на 31 березня. Виборча кампанія вже почалася 31 грудня; висування кандидатів від політичних партій, а також шляхом самовисування громадян, триває від того дня до 3 лютого включно.

Валентин Наливайченко кілька разів очолював Службу безпеки України – спершу за президентства Віктора Ющенка в 2006–2010 роках, потім після самоусунення президента Віктора Януковича в 2014–2015 роках. У Верховній Раді 7-го скликання (2012–2014 роки) був народним депутатом. Після звільнення з посади голови СБУ влітку 2015 року став різким критиком нинішньої влади України і її членів, звинувачуючи їх у корупції. Підтримував опозиційну до нинішньої влади діяльність колишнього голови Одеської обласної державної адміністрації, перед тим президента Грузії Міхеїла Саакашвілі і його політсили «Рух нових сил», зокрема, брав участь у незаконному перетині Саакашвілі державного кордону України у вересні 2017 року. Також був політичним союзником колишнього прем’єр-міністра, лідерки партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Власну партію свого імені Наливайченко створив 2016 року.