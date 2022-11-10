У Брюсселі поліцейський помер після нападу з ножем – ЗМІ

Офіцер поліції отримав смертельні ножові поранення у четвер увечері в північній брюссельській комуні Схарбек, ще один отримав поранення, повідомляє Reuters з посиланням на бельгійські ЗМІ.

Федеральні прокурори Бельгії, які займаються справами про тероризм і організовану злочинність, не підтвердили повідомлення ЗМІ про ймовірний теракт.

Бельгійська газета Le Soir повідомила, що нападник погрожував поліцейській дільниці напередодні за день до направлення до лікарні для психіатричної експертизи.

«Наші поліцейські щодня ризикують своїм життям, щоб забезпечити безпеку наших громадян. Сьогоднішня драма це ще раз демонструє», – написав у Twitter прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо.