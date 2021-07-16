У Дніпрі невідомі побили активістку, поліція розслідує напад, як замах на вбивство

У Дніпрі невідомі побили активістку, організаторку мітингів підприємців Наталію Еншокулову. Як розповіла Радіо Свобода Наталія Еншокулова, інцидент стався ввечері 15 липня, коли вона увійшла до тамбура своєї квартири.

«Двоє молодиків зайшли слідом за мною, один одразу «вирубив» мене ударом. Далі я вже нічого не пам’ятаю, якийсь ніж... Сусіди забили на сполох, і ці молодики втекли. Сусіди їх бачили, їх зафіксували камери відеонагляду, я думаю, що їх можна буде знайти», – сказала жінка.

Це побиття активістка пов’язує зі своєю громадською роботою, зокрема антирейдерською діяльністю, яку вона вела разом з іншими підприємцями й постраждалими від рейдерства. Вона каже, що раніше отримувала погрози.

«Ми, постраждалі від рейдерства в Дніпрі, розпочали боротьбу півтора року тому. Мені вже надходили погрози, що я «не в те вв’язалася». Нас 24 потерпілих, наприклад, люди, в яких була комерційна нерухомість. Реєстратори, нотаріуси, судді – фігурують в наших справах одні й і ж імена, але це тільки виконавці, а курують їх люди, відомі з 90-их. Ми написали листа президенту й Верховній Раді, де прямо назвали всіх організаторів та виконавців. Їм це не сподобалося, і вони вирішили зі мною поквитатися», – каже Еншокулова.

Наразі жінка перебуває в лікарні, у неї зламаний ніс, пошкоджені зуби, кілька глибоких порізів на обличчі, а також струс головного мозку.

Поліція кваліфікувала побиття як замах на вбивство. Як поінформували в пресслужбі обласної поліції, за фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 15, частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство).

Поліція розглядає різні версії злочину, одна з них – громадська діяльність.