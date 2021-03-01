У Запоріжжі невідомі побили депутата облради

1 березня у Запоріжжі група невідомих осіб здійснила напад на відомого в області адвоката і депутата Запорізької обласної ради Дмитра Майстра. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, інцидент стався поряд з офісом адвокатської контори, в якій працює постраждалий.

Майстро пов’язує напад зі своєю депутатською діяльністю. За свідченнями очевидців події, нападників було троє. Сам Дмитро Майстро повідомляє також про четверту особу, які чатувала на нього неподалік його офісу і наносила удари.

«Різко наніс удар кастетом чи якимось подібним предметом в обличчя. Я встиг закритися. Потім ще один удар отримав у вухо. Втратив свідомість. Прийшов у себе і подзвонив колегам. Вважаю, що пов’язаний напад із депутатською діяльністю. Двічі нападали на мою приймальню», – розповів Дмитро Майстро.

Наразі він перебуває в одній із міських лікарень Запоріжжя, де отримує необхідну допомогу.

У поліції повідомили, що на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, вирішується питання правової кваліфікації події.

Правоохоронці повідомили, що, за попередніми даними, нападників було четверо. Їх шукають.

Про можливі мотиви нападу у поліції поки що не повідомляють.

Раніше, 15 і 17 лютого двічі на приймальню Майстра в селищі Кушугум під Запоріжжям були здійснені напади.

Дмитро Майстро обраний восени 2020 року до Запорізької обласної ради від партії «Єднання», політичного проєкту мера Запоріжжя Володимира Буряка. У попередньому скликанні облради Майстро входив до складу фракції «Батьківщина».