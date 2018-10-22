Напад на ломбард з убивством охоронця в Києві: поліція повідомила про затримання підозрюваного

Поліція затримала одного з підозрюваних у серпневому нападі на ломбард у Києві, під час якого загинув охоронець, повідомив очільник столичної поліції Андрій Крищенко.

«У результаті поліцейські в Одесі затримали одного із фігурантів. Оперативники разом зі слідчими продовжували працювати над збором доказової бази і встановили особу ще одного нападника, який безпосередньо під час скоєння злочину стріляв із автомата. Отримавши дозвіл суду, співробітники КОРДу столичної поліції затримали його. Фігурант – громадянин Російської Федерації, 1984 року народження, раніше у полу зору поліцейських він не потрапляв», – заявили поліцейські.

Чоловіку оголосили підозру в умисному вбивстві та розбої.

11 жовтня поліція повідомила про затримання в цій справі іншого підозрюваного – 36-річного росіянина.

За словами Крищенка, поліція встановила особу третього ймовірного нападника, який теж є громадянином Росії. За даними слідства, після скоєння злочину він виїхав до Росії. Наразі правоохоронці готують матеріали для оголошення чоловіка в міжнародний розшук.

Поліція заявляла, що ввечері 12 серпня троє чоловіків у масках пограбували ломбард у Шевченківському районі Києва, убивши охоронця.